وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين الى مراقبة مزارع الحبوب بعد رصد اولى بؤر مرض الصدأ الاصفر بالشمال الغربي

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 19:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
حذرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية منتجي الحبوب أنه تم رصد البؤر الأولى لمرض الصدأ الأصفر ببعض مزارع القمح الصلب بمناطق الانتاج بالشمال الغربي.

وشددت الوزارة في بلاغ أصدرته ، الاثنين، انه نظرا لسرعة انتشار هذا المرض ووبائيته، توصي بالمراقبة المستمرة لمزارع الحبوب من قمح لين وقمح صلب وتريتيكال

وأكدت على ضرورة التدخل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى لمرض الصدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المصادق عليها في الغرض والمتوفرة لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ودعت الوزارة الفلاحين، الراغبين في الحصول على الإرشادات حول هذا الوباء وكيفية التعامل معه والتوقي منه الى الاتصال بمصالحها المركزية والجهوية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262010



En continu...

Toutes les news...
تزول جمرة الهواء
الاثنين 20 فيفري 2023 | 29 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:33 18:06 15:38 12:40 07:02 05:36
Babnet
12°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1023°-1121°-1121°-1225°-12
  • Avoirs en devises
    22050,0

  • (20 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33950 DT        1$ =3,12378 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 fév)   1641,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   