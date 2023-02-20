وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين الى مراقبة مزارع الحبوب بعد رصد اولى بؤر مرض الصدأ الاصفر بالشمال الغربي

حذرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية منتجي الحبوب أنه تم رصد البؤر الأولى لمرض الصدأ الأصفر ببعض مزارع القمح الصلب بمناطق الانتاج بالشمال الغربي.



وشددت الوزارة في بلاغ أصدرته ، الاثنين، انه نظرا لسرعة انتشار هذا المرض ووبائيته، توصي بالمراقبة المستمرة لمزارع الحبوب من قمح لين وقمح صلب وتريتيكال



وأكدت على ضرورة التدخل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى لمرض الصدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المصادق عليها في الغرض والمتوفرة لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.



ودعت الوزارة الفلاحين، الراغبين في الحصول على الإرشادات حول هذا الوباء وكيفية التعامل معه والتوقي منه الى الاتصال بمصالحها المركزية والجهوية.







