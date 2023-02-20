وزارة السياحة تعكف على تحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة الدليل السياحي

وزارة السياحة تعكف على تحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة الدليل السياحي

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 20:13 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اكد وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، أن الوزارة بصدد تحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة الدليل السياحي بالتعاون مع الهياكل المعنية في وقت يستعد فيه المهنيون للاحتفال باليوم العالمي للدليل السياحي الدي يوافق 21 فيفري من كل عام.

وأكد بلحسينن خلال استقباله رئيس جمعية أدلاء السياحة البحرية منصف الريابي، والوفد المرافق له، ان هذه النصوص ستدعم دور الدليل السياحي ومكانته في المنظومة السياحية وتجنب المخالفين والدخلاء على القطاع.

وتولي الوفد، خلال اللقاء، تقديم مكونات برنامج الاحتفال باليوم العالمي للدليل السياحي والذي يسلط الضوء بصفة كبيرة لإبراز مقومات السياحة الثقافية والمستدامة في تونس

وأكد بلحسين أهمية مواكبة الإحتفال بهذا اليوم العالمي الذي يمثل مناسبة لتعزيز مكانة الأدلاء السياحيين ودورهم في تطوير القطاع السياحي بمختلف مكوناته م


واعتبر أن الدليل السياحي يلعب دورا محوريا في صناعة السياحة بمختلف مكوناتها حيث يعتبر سفيرا للقطاع وحلقة الوصل بين السائح، محليا كان أو أجنبيا.



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