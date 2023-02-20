انطلاق فعاليات جربة "كوناكت" باقامة الدورة الدولية للشطرنج

انطلقت مساء امس الاحد بجزيرة جربة الدورة الدولية للشطرنج بمشاركة 150 لاعبا من 30 دولة منهم مشاركون نوعيون من ابطال العالم وابطال عدة بلدان كفرنسا والهند وغيرهم.



وبانطلاق دورة الشطرنج، تنطلق تظاهرة جربة "كوناكت" التي ستتواصل طيلة اسبوع بفعاليات مختلفة سياحية ورياضية وثقافية في فترة اختارها منظموها خصيصا للتمديد في الموسم السياحي ولخلق حركية في غير الموسم الصيفي من شانها ان تدفع بعدة قطاعات وان تجلب السواح وفق مافاد به "وات" مدير عام التظاهرة شكري السعيدي.



واضاف "ان فترة كورونا التي اوقفت المهرجان الدولي للشطرنج بجربة لسنتين كانت فرصة للتفكير في تطويره الى تظاهرة اشمل واكبر ومنها ولدت تظاهرة جربة " كوناكت " بما ستحتويه من فقرات متنوعة بعضها داخل الوحدات السياحية والبعض الاخر بالاحياء ومنها تظاهرات اولى من نوعها في تونس من شانها ان تروج لهذه الوجهة وان تخلق منتوجا اضافيا قادرا على ان تنويع المشهد وتطويره وتنشيطه" حسب رايه.

وستنتظم في اطار فعاليات جربة "كوناكت" التي ستضم 350 مشاركا من 30 دولة, دورة في الكرة الحديدية ومهرجان الميكانيك العالمي وسهرات فنية وعروض ازياء وسهرة للملاكمة الى جانب لقاء لاكبر الرحالة ول30 من اشهر صانعي المحتوى وصالون دولي للسياحة البديلة الذي سيكون مناسبة لتبادل الخبرات والاراء حول مستقبل القطاع والنهوض بالسياحة المستدامة وابرز التحديات ورهانات السياحة البديلة في تونس.

واعتبر المندوب الجهوي للسياحة هشام المحواشي "ان مثل هذه التظاهرات مهمة جدا للترويج للوجهة السياحية جربة جرجيس ولتنشيط فترة خارج الموسم الصيفي بما يؤكد قدرة الجهة وجاهزيتها لاحتضان انشطة مختلفة بنجاح في كل فترات السنة مؤكدا تشجيع وزارة السياحة ودعمها لكل المبادرات الهادفة والتي من شانها ان تمطط في الموسم السياحي".



