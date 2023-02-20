كاس تونس: برنامج مباريات ربع النهائي

في مايلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر ) التي ستدور على النحو الاتي :



الاحد 26 فيفري 2023

ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي س13 و30 دق

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - النادي الافريقي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس س13 و30 دق

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي

في انتظار تحديد الملعب س13 و30 دق

الملعب التونسي - نجم المتلوي



الاحد 26 فيفري او الاحد 5 مارس 2023

حمادي العقربي برادس او ملعب بن قردان س13 و30 دق

الترجي الرياضي او اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي



