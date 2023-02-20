كاس تونس: برنامج مباريات ربع النهائي

كاس تونس: برنامج مباريات ربع النهائي

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 19:15 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في مايلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر ) التي ستدور على النحو الاتي :

الاحد 26 فيفري 2023
ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي س13 و30 دق
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - النادي الافريقي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس س13 و30 دق
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
في انتظار تحديد الملعب س13 و30 دق
الملعب التونسي - نجم المتلوي

الاحد 26 فيفري او الاحد 5 مارس 2023
حمادي العقربي برادس او ملعب بن قردان س13 و30 دق
الترجي الرياضي او اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي

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