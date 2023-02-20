أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، في بلاغ أصدره مساء اليوم الاثنين، أن يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري هو مفتتح شهر شعبان 1444 هجري.
الثلاثاء 21 فيفري 2023 مفتتح شهر شعبان 1444 هجري (مفتي الجمهورية)
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