الثلاثاء 21 فيفري 2023 مفتتح شهر شعبان 1444 هجري (مفتي الجمهورية)

الثلاثاء 21 فيفري 2023 مفتتح شهر شعبان 1444 هجري (مفتي الجمهورية)

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 18:39 قراءة: 0 د, 8 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، في بلاغ أصدره مساء اليوم الاثنين، أن يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري هو مفتتح شهر شعبان 1444 هجري.
 

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