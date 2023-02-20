تطوير المشاريع المموّلة من طرف الاتّحاد الأوربي في مجال دعم اللاّمركزيّة والتنمية المحلية محور لقاء بوزارة الداخلية

مثل الوقوف على مدى تقدّم المشاريع والبرامج المموّلة من طرف الاتّحاد الأوربي في مجال دعم اللاّمركزيّة والتنمية المحليّة، والنظر في سبل تطوير هذا التعاون، محور لقاء بين رئيس ديوان وزير الداخلية الطاهر بو سعادة، ووفد عن بعثة الاتّحاد الأوربي بتونس يتقدمه رئيس قسم التعاون توم اشفاندن، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة.



واستعرض رئيس قسم التعاون الأوربي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أهمّ البرامج والمشاريع التي هي بصدد الإنجاز بين الطرفين في مجال تمويل البلديّات خاصّة منها المُحدثة، والتي تمّت توسعة مجالها الترابي ومساعدتها على النهوض بظروف عيش المواطنين وتحسين جودة الخدمات بها، باستثمارات جمليّة تناهز 100 مليون أورو، خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2025 ، وذلك في إطار تنزيل مسار اللاّمركزيّة في تونس وتطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحليّة.



من جهته، أكّد رئيس الدّيوان أنّ مسار اللامركزيّة متجذّر في تونس، وتدعّم بصدور مجلة الجماعات المحليّة سنة 2018، مبينا أنّه يتمّ العمل حاليّا على ملاءمتها مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 ، بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة، استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل لتجديد المجالس البلديّة المنتخبة في الموعد المحدّد، خاصّة في أفق تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.



