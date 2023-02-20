وزير الدّاخليّة يفتتح أشغال الندوة الوطنية الأولى لتقييم العمليّات التكتيكية في مجال التصدّي للأعمال الإرهابية

افتتح وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدّين، اليوم الاثنين، بمدرسة الشرطة الوطنيّة بصلامبو (الضاحية الشمالية للعاصمة) أشغال الندوة الوطنيّة الأولى لتقييم العمليّات التكتيكيّة في مجال التصدّي للأعمال الإرهابيّة وإدارة الأحداث الأمنيّة الكبرى بحضور ثلة من الإطارات السّاميّة بوزارة الدّاخليّة وعدد من مُمثلي الأجهزة الأمنيّة من بعض الدّول الصّديقة.



وأكّد توفيق شرف الدين أن "التقييم والعودة على التجارب هي من أهم الآليّات التي يمكن اعتمادها لتحسين أداء الوحدات الأمنيّة على الميدان، مشيرا في ذات السّياق إلى ضرورة الإستفادة من هذه التجارب واستنتاج الدّروس المستخلصة وتطوير آليّات التعاطي مع أحداث مماثلة"، حسب نص بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم.



وثمّن وزير الدّاخليّة هذه المبادرة مؤكدا على أهمية تنظيم مثيلاتها في مختلف الدّول المشاركة حتى تعمّ الفائدة على الجميع من خلال تطوير آليّات التنسيق بين الأجهزة وتدعيم سُبل التعاون المشترك في المجال الأمني.

وتقام هذه الندوة على مدى ثلاثة أيّام يتخللها نقاش وتقييم للعمليّات التكتيكيّة التي قامت بها الوحدات الأمنيّة في مجابهة العمليّات الإرهابيّة التي جدّت بتونس في السنوات الفارطة.



