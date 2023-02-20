كاس امم افريقيا لاقل من 20 سنة: الحكم محمد الثماني من جزر القمر يدير مباراة تونس وغامبيا.

سيدير الحكم محمد الثماني من جزر القمر مباراة المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة ونظيره الغامبي المقررة غدا الثلاثاء في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لكاس امم افريقيا لهذه الفئة العمرية التي تحتضنها مصر.

وسيساعد الثماني في ادارة هذا اللقاء كل من شاجي بادياشي من السشال والسوداني عمر حميد.

يذكر ان الاجتماع الفني الخاص بمباراة تونس و غامبيا بملعب الإسكندرية الذي سيدور غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا بتوقيت تونس، قد انعقد صباح اليوم الاثنين وتقرر في أعقابه أن يخوض المنتخب التونسي المقابلة باللون الأبيض كامل وسيرتدي حراس المرمى الزي الاسود.



