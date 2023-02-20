نابل: أهالي منطقة الشريفين بمعتمدية منزل بوزلفة يحتجون ويطالبون بتوفير الماء الصالح للشرب

نفذ أهالي منطقة الشريفين التابعة لعمادة الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب بهذه المنطقة التي تضم حوالي 5 آلاف عائلة



وطالب المحتجون، في تصريحات لصحفية (وات)، السلط المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الإشكالية المتواصلة منذ 4 سنوات، مما شكل معضلة حقيقية في الحياة اليومية لأهالي منطقة الشريفين الذين تحولت حياتهم الى كابوس جراء تواصل شبح العطش



وتحدث عمار فرحات أحد المحتجين، عن المعاناة اليومية لسكان هذه المنطقة جراء تواصل الوضع، حيث تعطل السير العادي لحياتهم اليومية لصعوبة قضاء حاجياتهم من شرب وتنظيف حتى أصبحوا غير قادرين حتى على تربية المواشي بسبب نقص المياه



وبدوره أوضح الجيلاني مبارك من متساكني منطقة الشريفين، أن الأهالي كانوا في انتظار استكمال حفر بئر عميقة بالجهة تمت برمجتها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل ورصدت لها اعتمادات قدرت ب350 ألف دينار، الا ان الاشغال تعطلت بسبب عدم خلاص المقاول وهو ما عمق الاشكال، وناشد السلط المعنية بإيجاد حلول سريعة لضمان تزويد هذه المنطقة بالماء خاصة مع اقتراب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة



وفي المقابل، لم يتسن ل (وات) الحصول على رد وتوضيح من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بخصوص هذه المسألة رغم المحاولات المتكررة



