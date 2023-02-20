نبيل عمار: رئيس الجمهورية حريص على دعم مسار التسوية السياسية والمصالحة في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على دعم مسار التسوية السياسية والمصالحة بليبيا، وذلك خلال لقائه بنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي أمس، على هامش أشغال القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الافريقي باديس ابابا.



وأضاف الوزير ، وفق بلاغ للوزارة صدر اليوم الاثنين، أن الدعم التونسي يكون في إطار حل ليبي-ليبي يرتكز على الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة.



كما تناول اللقاء واقع علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والاقتصادية ومجال الطاقة.



وأشاد اللافي بالروابط التاريخيّة التي تجمع البلدين والشعببين الشقيقين ، داعيا إلى دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومزيد التنسيق والتشاور بخصوص مختلف المسائل ذات الإهتمام المشترك، حسب نص البلاغ.



