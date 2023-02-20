وزيرة العدل تتحادث مع القائم بالأعمال بسفارة ليبيا بتونس

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 15:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
مثّلت السبل الكفيلة بتعزيز ودعم علاقات التعاون الثنائي بين تونس وليبيا، في المجالين القانوني والقضائي، محور المحادثة
التي جمعت اليوم الاثنين، وزيرة العدل، ليلى جفّال، بالقائم بالأعمال بسفارة ليبيا بتونس، مصطفى محمد قدارة.

وقد مثّل هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة العدل، "مناسبة للتأكيد على متانة روابط التعاون وعلاقات الأخوة بين تونس وليبيا، بما يعود بالفائدة على أبناء الشعبين الشقيقين، فضلا عن التطرق إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.

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