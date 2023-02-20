تنفيذ أكثر من 100 قرار غلق لفضاءات الطفولة الفوضويّة خلال شهر جانفي 2023

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 13:32 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تُعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنّه تمّ خلال شهر جانفي 2023 تنفيذ أكثر من 100 قرار غلق للفضاءات العشوائيّة المخالفة للتراتيب المنظمة لقطاع مؤسسات الطفولة المبكّرة بمختلف ولايات الجمهوريّة.

كما تفيد الوزارة أنّ الإشعارات المسجّلة بخصوص الفضاءات الفوضويّة بالولايات بلغت 414 إشعارا صدر بشأنها 263 قرار غلق باعتبارها تشط على خلاف الصيغ القانونيّة وتسجّل خروقات تتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى.

وقد دعت الوزارة مندوبياتها الجهويّة إلى تكثيف جهودها الهادفة إلى التصدّي لفضاءات الطفولة العشوائيّة وتطبيق نصّ القرار المشترك بين وزارة الطفولة ووزارة الداخليّة المؤرخ في 04 ماي 2021 المتعلّق بإحداث اللجان الجهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة.


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