ضبط 35 مهاجرا أجنبيا "تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة"

أحبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حزوة وغار الدماء ورجيم معتوق والقصرين وقفصة، ليلة البارحة، ست عمليات اجتياز للحدود البرية خلسة، وألقت القبض على 35 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء "بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة".



وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني، اليوم الإثنين في بلاغ، بأن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.



وذكر أنه هذه العمليات تأتي في إطار التصدي لظاهرة الدخول إلى التراب التونسي أو الإقامة بالبلاد التونسية على غير الصيغ القانونية.



كما أفاد المصدر ذاته، في بلاغ ثان، بأن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس والمنستير ومنزل تميم ضبطت 29 شخصا، بينهم 10 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، "بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".



وأضاف أن الوحدات حجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية.



