يعمل مركز الكفاءات المختص في " التكنولوجيا الحيوية 4.0 " بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت على اعتماد هذه التكنولوجيا في صناعة الأدوية، ما سيمنح الشركات المختصة في المجال، مواصفات عالمية لمنتوجاتها وقدرة تنافسية عالية، وفق ما أفاد به مدير عام القطب وجدي سويلم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



وأوضح سويلم أن مركز الكفاءات المختص في "التكنولوجيا الحيوية 4.0" الذي تم اطلاقه منذ أكتوبر الماضي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت يعمل على تعزيز وتسريع التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعات الصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية والتكنولوجيات الصحيّة في تونس من خلال حثها على اعتماد الثورة الصناعية الرابعة والأكثر تطورا "التكنولوجيا الحيوية 4.0 ".



ولفت الى أن مركز الكفاءات بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت يعمل حاليا على توعية هذه الشركات المختصة بضرورة تطوير آليات عملها باعتماد "التكنولوجيا الحيوية 4.0" الأكثر تطورا في العالم ليقدم لها في مرحلة ثانية الدعم التقني والتكوين اللازم لإطاراتها حول كيفية اعتماد هذه التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وأفاد أن اعتماد هذه التكنولوجيا في صناعة الأدوية هو عبارة عن عملية رقمنة لمختلف المراحل التي تمرّ بها صناعة الدواء انطلاقا من مكوناته وتاريخ وطريقة صنعه مرورا بكيفية نقله وتخزينه وترويجه.

وبين أن مكونات الدواء وتاريخ وطريقة صنعه وكيفية نقله وتخزينه وترويجه تخضع إلى مقاييس علمية دقيقة، وكل هفوة في هذا الصدد من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على جودة المنتوج وصلاحيته، الأمر الذي سيقع حتما تجنبه عند استعمال " التكنولوجيا الحيوية 4.0".

يذكر أن إحداث المركز الجديد للكفاءات المختص في الصناعة "4.0"، يندرج في اطار المبادرة الوطنية نحو صناعة " 4.0 " (الثورة الصناعية الرابعة) ، التّي أطلقتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سنة 2018، بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع الوكالة الدولية للتعاون الألماني، بغاية وضع تونس على مسار الثورة الصناعيّة الرابعة.



