وزير الصحة يدعو في محاضرة بأديس أبابا إلى بعث مركز افريقيا للدبلوماسية الصحّية

على هامش انعقاد الدورة 36 لقمة الإتّحاد الأفريقي، بأديس أبابا، شارك وزير الصحة، علي المرابط أمس السبت بالعاصمة الأثيوبية، في أشغال برنامج القيادة الموجه لوزراء الصحة بالدول الأعضاء بالإتحاد الافريقي، وذلك بحضور رؤساء اثيوبيا والسيراليون وكينيا وأفريقيا الجنوبية وروندا.



وقدّم وزير الصحة، خلال هذا الملتقى الذي ينظّمه المركز الأفريقي للأمراض والوقاية منها، محاضرة حول الدبلوماسية الصحية، بيّن فيها "ريادة حوكمة المنظومة الصحية لتونس ونجاحها في مجابهة أزمة كوفيد-19"، مؤكدا على أهمية "تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من خلال تفعيل الدبلوماسية الصحية للوصول للسلامة الصحيّة"، وفق بلاغ للوزارة.



كما دعا علي المرابط إلى بعث مركز افريقيا للدبلوماسية الصحّية، وقد وجد هذا المقترح "ترحيبا كبيرا من الحضور"، حسب ما جاء في نص البلاغ.









