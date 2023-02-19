تعادل منتخب مصر لكرة القدم للشباب مع نظيره منتخب موزمبيق بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح كأس امم افريقيا تحت 20 عاما.وهي المسابقة المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال شهر ماي المقبل.

وتستضيف مصر المسابقة، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم 11 مارس المقبل، على ثلاثة ملاعب هي "القاهرة، وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، والإسكندرية"، بمشاركة 12 منتخبا منها تونس موزعة إلى 3 مجموعات.



ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق في المجموعة الأولى للمسابقة القارية، إلى جانب منتخبي السنغال ونيجيريا، حيث يتأهل للدور ربع النهائي، متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث، فيما يتأهل لنهائيات كأس العالم المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي.



وتم تقسيم المنتخبات المشاركة الى ثلاث مجموعات، تضم الأولى مصر وموزمبيق والسينغال ونيجيريا، والثانية منتخبات أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، بينما تضم المجموعة الثالثة كلا من تونس و غامبيا وبنين وزامبيا.



