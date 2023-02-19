وهبي الخزري يهدي فريقه مونبيلييه الفوز 1-صفر على تروا

قاد الدولي التونسي السابق وهبي الخزري فريقه مونبيلييه الفرنسي الى فوز ثمين على حساب تروا 1 - صفر عندما سجل له الهدف الوحيد في د90 من المباراة التي جرت اليوم في اطار الجولة 24 من بطولة فرنسا.



ورفع مونبيلييه رصيده الى 26 نقطة في المركز 14 بينما يحتل تروا المركز 17 وقد تجمد رصيده عند 19 نقطة

ويذكر ان وهبي لخزري الذي سجل هدف فوز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي 1 - صفر في الدور الاول من كاس العالم بقطر 2022 كان قد اعلن اعتزاله اللعب دوليا.



