كاس تونس (نسخة الهادي شاكر): برنامج مباريات الدور ربع النهائي

كاس تونس (نسخة الهادي شاكر): برنامج مباريات الدور ربع النهائي

Publié le Dimanche 19 Février 2023 - 17:00 قراءة: 0 د, 16 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس موسم 2022-2023 نسخة الهادي شاكر التي ستدور يومي 26 فيفري و 5 مارس 2023 :

- الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة -النادي الافريقي
- النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
- الترجي الرياضي او اتحاد بن قردان- النادي البنزرتي
- الملعب التونسي- نجم المتلوي

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