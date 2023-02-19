كاس تونس (نسخة الهادي شاكر): برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس موسم 2022-2023 نسخة الهادي شاكر التي ستدور يومي 26 فيفري و 5 مارس 2023 :



- الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة -النادي الافريقي

- النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي

- الترجي الرياضي او اتحاد بن قردان- النادي البنزرتي

- الملعب التونسي- نجم المتلوي



