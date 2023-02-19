نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تعبر عن الارتياح لمساعي تونس لتطوير عمل المفوضية

Publié le Dimanche 19 Février 2023 - 15:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
عبّرت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، "مونيك نسانزاباغانوا"، عن عميق ارتياحها لجهود تونس في النهوض بالعمل الإفريقي المشترك ومساعيها لتطوير آداء مفوضية الإتحاد الإفريقي، ولا سيما في مجالات الحوكمة وحسن التصرف وترشيد النفقات، وذلك في لقاء جمعها بوزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار، بمناسبة مشاركته في الدورة 42 للمجلس التنفيذي والدورة 36 لقمة الاتحاد الافريقي

واستعرض اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الخارجية الأحد، أهم المواعيد والاستحقاقات القادمة للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أوجه التعاون بين تونس والاتحاد، على غرار استكمال تركيز المعهد الإفريقي للإحصاء بتونس وتعزيز الحضور التونسي صلب المفوضية والهياكل التابعة للاتحاد الإفريقي.


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