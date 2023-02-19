سجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بالضاحية الجنوبية للعاصمة يوم الثلاثاء القادم

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاحد، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالضاحية الجنوبية للعاصمة، يوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، بداية من الساعة الثامنة صباحا.





وسيشمل الاضطراب والانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، في اطار برمجة اشغال صيانة على المنشات المائية الرئيسية لجلب المياه نحو الضاحية الجنوبية، كل من حي النور وحي ابن سينا وجبل الجلود وسيدي فتح الله والمروج ونعسان وشبدة والمغيرة وفوشانة والمحمدية ومقرين ورادس والزهراء.





ومن بين المناطق الاخرى المعنية باضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، مناطق بومهل وحمام الانف وحمام الشط وبرج السدرية ومرناق وبئر مشارقة وجبل الوسط وحي سلتان ومدينة سليمان وفندق الجديد.





وينتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ،ابتداء من الساعة الحادية عشر ليلا من يوم الخميس 23 فيفري 2023، بالنسبة للوردية 5 و حي النور وحي ابن سينا وجبل الجلود وسيدي فتح الله والمروج ونعسان وشبدة.





كما سيقع استئناف التزويد تدريجيا، وفق ذات المصدر، ابتداء من الساعة الحادية عشر ليلا، من يوم الاربعاء 22 فيفري 2023، بكل من مناطق المغيرة وفوشانة والمحمدية وبئر مشارقة وجبل الوسط ومقرين ورادس والزهراء وبومهل وحمام الانف وحمام الشط وبرج السدرية ومرناق وحي سلتان ومدينة سليمان وفندق الجديد.



واكدت الشركة في هذا الصدد، تواصل الاشغال دون انقطاع ليلا نهارا على مدار الساعة.



