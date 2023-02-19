الطبوبي: التضامن النقابي الدولي شرف لكل نقابي في العالم

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له اليوم الأحد بمناسبة اشرافه بالحمامات على افتتاح المؤتمر العادي للجامعة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية والعمد ، ان حضور الأمينة العامة للكنفدرالية النقابية الأوروبية 'ايستر لينش' التي شاركت في تحرك نقابي بصفاقس كان رسالة دعم ومساندة و تضامن وليس كما روج له بأنه استقواء بالأجنبي.

وأضاف الطبوبي : 'نحن لا نستقوي بأحد ، نحن نستقوي بمبادئنا و تاريخنا و بمناضلينا ولكن التضامن النقابي الدولي هو دروس قدمها النقابيون في العالم ودفعوا فيها الغالي والنفيس ودخلوا من أجله للسجون ' .



ولفت الى أن التضامن النقابي الدولي شرف لكل نقابي في العالم مشيرا الى أن الاتحاد كان دائما قبلة للنقابات الدولية موضحا أن الاتحاد سيبقى صامدا مهما مارسوا من تشويهات وشيطنة و فبركة ملفات مثلما وقع في الستينات والسبعينات والثمانينات لكن بقي الاتحاد صامدا قويا ورحل كل من فبرك ملفات .



وشدد على ضرورة خروج البلاد من وضع السب و خطاب الكراهية مبينا أن الاتحاد له مؤسساته و له لوائح صادرة عن سلطات قرار تسطر توجهات المنظمة وأوضح الطبوبي أن الاتحاد مستهدف لان صوته صادق وقال كلمته بشكل واضح .



وكانت السلطات التونسية المختصة دعت بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية 'ايستر لينش' التي شاركت اليوم السبت 18 فيفري 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه ، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها.





الاتحاد لن يقف محايدا



وقال الطبوبي ان الاتحاد لن يقف محايدا دون الدفاع عن الحريات النقابية و الفردية والعامة مبينا أن التاريخ أثبت دائما أن الاتحاد أكبر قوة خير واكبر قوة مسؤولية واكبر قوة حجة وإعداد ملفات .

وأشار الى أن المرحلة الحالية تشهد هجمات ضد المنظمة و تشويهات ومحاولة إظهار الاتحاد كمنظمة متكلسة ترفض الإصلاح وهو غير صحيح لأن المنظمة واعية بالتحديات و بالخيارات الوطنية وتقبل بالحوار البناء لما فيه خير البلاد و الشعب التونسي.



وجدد التأكيد على أن الاتحاد رقم صعب مشددا على أن التاريخ سيثبت أن المنظمة على حق وأنها تدافع عن مصالح شعبنا .



و بين الأمين العام أن الاتحاد مستعد لمواجهة الهجمة التي يريد البعض انتهاجها لتمرير مشاريع بيع مكاسب البلاد.



وقال ان الاتحاد بقي صامدا و مغروسا في وجدان التونسيين والتونسيات و تحترمه كل القوى الخيرة في البلاد وفي الخارج لأنه مدرسة للتضحية وللنضال وذلك رغم كل المؤامرات التي حيكت ضد النقابيين.



( الشعب نيوز)



