نهائيات كأس إفريقيا لاقل من 20 عاما: توجيه الدعوة لريان الحداد لتعويض مكرم الصغير

نهائيات كأس إفريقيا لاقل من 20 عاما: توجيه الدعوة لريان الحداد لتعويض مكرم الصغير

Publié le Dimanche 19 Février 2023 - 12:07 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وجه مدرب المنتخب الوطني للاواسط عادل السليمي الدعوة للاعب ريان الحداد للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من20  عاما التي تحتضنها مصر بداية من اليوم الاحد لتعويض زميله مكرم الصغير المصاب.

وسيلتحق ريان الحداد اليوم بصفوف المنتخب الوطني بمدينة بالاسكندرية حيث انطلقت العناصر الوطنية في اجراء التمارين منذ امس السبت في ملعب التدريبات لنادي سموحة في ظروف جيدة حسب ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وكان اللاعب مكرم الصغير خضع الى فحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي للتثبت من خطورة اصابته، حيث تبين انه لن يكون قادرا على المشاركة في النهائيات وسيكون خارج حسابات الجهاز الفني.
ويستهل زملاء اللاعب ادم قرب مشاركتهم في هذه المغامرة القارية يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري بملاقاة منتخب غامبيا انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبي زامبيا والبينين.



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