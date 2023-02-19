"السياسة الوطنية لإدارة الوثائق والأرشيف في ظل التحولات الرقمية" محور ندوة عربية وورشة عمل من 13 إلى 17 مارس بمدينة الحمامات

ينظم الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني ومكتب تكنوميديا للاستشارات والتدريب ندوة فكرية وورشة عمل على المستوى العربي تتمحور حول "السياسة الوطنية لإدارة الوثائق والأرشيف في ظل التحولات الرقمية" وذلك من 13 إلى 17 مارس بمنطقة ياسمين الحمامات.



وسيتم تخصيص يومين للندوة الفكرية وثلاثة أيام للورشة التدريبية، حيث تقام الندوة يومي 13 و14 مارس بمشاركة خبراء من تونس والدول العربية . وسيبحث المشاركون فيها مسائل تتعلق بـ"الوثائق والأرشيف كعنصر للحوكمة والتنمية الشاملة" و"مرتكزات السياسة الوطنية لإدارة الوثائق والأرشيف" و"الأسس التشريعية والتنظيمية إزاء التحولات الرقمية " كما سيتناول المشاركون بالبحث "الجوانب الفنية واللوجيستية" و"المؤهلات البشرية" وكيفية "الانتقال من نظم تقليدية إلى نظم إلكترونية".

أما الورشة فستقام من 15 إلى 17 مارس 2023 وتتمحور حول "بناء نظم إدارة الوثائق والأرشيف في البيئة الورقية والإلكترونية" و"جرد الوثائق وفرزها آليا في إطار عمل تشاركي عبر الواب" إلى جانب "حوسبة سير العمل" و"الأرشفة الإلكترونية" و"تقنيات البحث المتقدم" و"أمن الوثائق" و"آليات التشفير والتوقيع الرقمي" وغيرها من المحاور ذات العلاقة.

ريم







