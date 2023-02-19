كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة : التونسي محمد بكير ضمن قائمة الحكام المساعدين

وجهت الكنفيديرالية الافريقية لكرة القدم الدعوة للحكم التونسي محمد بكير ضمن قائمة تضم 40 حكما (16 حكما رئيسيا و18 حكما مساعدا و6 حكام للفيديو) للإشراف على مباريات كأس افريقيا للأمم لأقل من 20 عاما التي تنطلق اليوم الاحد وتتواصل الى غاية 11 مارس 2023 بمصر.



وياتي بكير ضمن قائمة الحكام المساعدين الى جانب كل من الجزائري حمزة بوزيت والسوداني عمر حميد والمصري سامي هلهل للمشاركة في هذه الدورة.

وأوردت الكنفيدرالية الافريقية أن القائمة المعنية تضم حكاما شبابا, وهو ما يؤكد التزام الكاف بتطوير الحكام الأفارقة لتحضيرهم للمستوى العالمي في المستقبل القريب.

واختارت الكاف حكاما معنيين بمنافسات عالمية تابعة للفيفا من أجل استغلال المنافسة كمرحلة تحضيرية قبل مشاركاتهم فيها. ومن بين الحكام لرئيسيين الذين ضمتهم قائمة الكاف توجد اسماء نسائية ويتعلق الأمر بكل من آكونا ماكالينا من جنوب افريقيا وبشرى كربوبي من المغرب اضافة الى حكمات أخريات مساعدات.

وصرح رئيس مصلحة التحكيم لدى الكاف ديزيري نوماندييز دوي, لموقع الكاف "التزمنا بتغيير صورة التحكيم الافريقي وعلى هذا الأساس نعول كثيرا على عنصر الشباب. وتضم هذه المجموعة مستقبل التحكيم الافريقي".

وتعرف الطبعة الـ32 مشاركة 12 فريقا ويتعلق الأمر بكل من تونس ومصر والسنيغال ونيجيريا والموزمبيق وأوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو وغامبيا والبينين وزامبيا.

وتتأهل المنتخبات التي تبلغ الدور نصف النهائي مباشرة الى كأس العالم لأقل من 20 سنة للفيفا المقررة بأندونيسيا من 20 ماي الى 11 جوان 2023.



