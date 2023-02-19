ألعاب القوى: المنتخب التونسي لذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في ملتقى الشارقة الدولي

Publié le Dimanche 19 Février 2023 - 11:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
يشارك المنتخب الوطني التونسي لذوي الاحتياجات الخاصة بداية من اليوم الأحد في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى والذي يستمر الى غاية 22 فيفري الجاري.

وأوردت الجامعة التونسية لرياضة المعوقيين أن عناصر المنتخب الوطني التونسي غادرت يوم أمس السبت تونس باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدّة على دفعات، على اعتبار المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي سيعقبها مشاركة في منافسات الجائزة الكبرى فزاع دبي لألعاب القوى التي تدور من 23 فيفري الى 2 مارس القادم.
وسيمثل تونس في هذين الحدثين الرياضيين كل من وليد كتيلة وأحمد بن مصلح وياسين قنيشي وروعة التليلي ونورهان بالحاج سالم .


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