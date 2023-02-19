البطولة  الالمانية : مونشنغلادباخ يفوز على بايرن ميونخ (3-2) في افتتاح الجولة 21 بر

فاز بروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين امس السبت في افتتاح مباريات الجولة الحادية والعشرين من البطولة الألمانية لكرة القدم.



وسجل ثلاثية مونشنغلادباخ كل من لارس شيتندل في الدقيقة (8) وجوناس هوفما (55) وماركوس تورام (84)، فيما أحرز هدفي بايرن ميونيخ شوبو بواتينغ في الدقيقة (35) وتيل ماتيس عند الدقيقة (93).

ورفع مونشغلاباخ رصيده إلى (29) نقطة في المركز الثامن فيما توقف بايرن ميونيخ عند (43) نقطة، وقد يفقد صدارته للمسابقة في حال فوز يونيون برلين على شالكه اليوم الأحد.

ولحساب الجولة ذاتها، فاز لايبزيغ على فولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد وفرايبورغ على بوخوم بهدفين دون رد، وشتوتغارت على كولن بهدف دون رد.





