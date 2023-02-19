البطولة الإيطالية : انترميلان يحافظ على المركز الثاني بثلاثية في مرمى أودينيزي

Publié le Dimanche 19 Février 2023 - 08:41 قراءة: 0 د, 43 ث
      
حافظ انترميلان على المركز الثاني في البطولة الإيطالية لكرة القدم بفوزه,أمس السبت على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وحمل فوز انتر توقيع كل من روميلو لوكاكو في الدقيقة (20) من ركلة جزاء وهنريك مخيتاريان في الدقيقة (73) ولاوتارو مارتنيز في الدقيقة (89)، فيما أحرز ساندي لوفريتش هدف أودينيزي الوحيد.
ورفع انتر رصيده إلى (47) نقطة في المركز الثاني فيما توقف أودينيزي في المركز التاسع برصيد (30) نقطة.
وفي الجولة ذاتها، انتزع ميلان فوزا بشق الأنفس أمام مستضيفه مونزا بهدف دون رد، أحرزه جونيور ميسياس في الدقيقة (31).
ورفع ميلان رصيده إلى (44) نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد مونزا عند (29) نقطة في المركز الحادي عشر.
وفاز بولونيا على مضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى (32) نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد سامبدوريا في (11) نقطة في المركز التاسع عشر /قبل الأخير/.


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