نهائيات كأس إفريقيا لاقل من 20 عاما: المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية اولى والصغير خارج الحسابات

أجرت عناصر المنتخب الوطني التونسي للاواسط مساء اليوم السبت اول حصة تدريبية في مصر تحضيرا لانطلاق نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 عاما التي تحتضنها مصر بداية من غد الاحد.

ودارت تمارين اشبال المدرب عادل السليمي في ملعب التدريبات لنادي سموحة بمدينة الاسكندرية في ظروف جيدة، حيث خير الاطار الفني التركيز على بعض الجوانب الفنية دون رفع النسق، في انتظار حسم الاختيارات وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم علىى شبكة التواصل الاجتماعي.

وخضع اللاعب مكرم الصغير الى فحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي للتثبت من خطورة اصابته، حيث تبين انه لن يكون قادرا على المشاركة في النهائيات وسيكون خارج حسابات الجهاز الفني.

وستعد اللجنة الطبية للمنتخب الوطني تقريرا لرفعه الى الكنفدرالية الافريقية من اجل طلب تعويضه بلاعب جديد مثلما تنص عليه لوائح المسابقة وذلك 48 ساعة قبل أول مباراة للمنتخب التونسي.

ويستهل زملاء اللاعب ادم قرب مشاركتهم في هذه المغامرة القارية يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري بملاقاة منتخب غامبيا انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبي زامبيا والبينين.



