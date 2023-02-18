وزير الخارجية يدعو في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي إلى حوكمة عالمية أكثر عدلا وشمولا تستجيب لتحديات المرحلة

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 19:05 قراءة: 0 د, 35 ث
      
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال كلمة ألقاها اليوم السبت، بمناسبة أشغال الدورة 36 للقمة السنوية للاتحاد الافريقي، المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، الى إنشاء حوكمة عالمية أكثر عدلا وشمولا واستدامة، تتماشى مع التطور الإنساني وتستجيب لتحديات المرحلة.

ولاحظ الوزير، في كلمته حول موضوع "الحوكمة السياسية والمالية على الصعيد العالمي"، أن ندرة التمويل رغم توفره الهائل في العالم، يثير التساؤل حول حقيقة الالتزام الدولي بنظام مالي عالمي ناجع، يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول النامية وتطلعها للإنتعاش الإقتصادي.

وطالب في هذا الصدد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، بتمكين الدول النامية من حرية رسم سياساتها الوطنية، لا فقط لتمكينها من اللحاق بركب الدول المتقدمة، وانما أيضا لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها تجاه شعوبها.


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