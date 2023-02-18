وزير الشؤون الاجتماعية يعقد جلسة عمل مع الملحقين الاجتماعيين بباريس

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 15:37 قراءة: 0 د, 32 ث
      
عقد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم السبت بمقر القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس، جلسة عمل مع الملحقين الاجتماعيين، تم خلالها استعراض أهم التدخلات الاجتماعية للملحقين الاجتماعيين تجاه أبناء الجالية التونسية المقيمة بفرنسا.

وأكد الوزير بالمناسبة أن دور الملحق الاجتماعي يتمثل في تأمين التواصل بين التونسيين بالخارج وتونس وذلك من خلال تشجيعهم على الاستثمار بوطنهم وتعريفهم بإجراءاته وأهم الامتيازات المسندة لفائدتهم.

وثمّن الزاهي، حسب بلاغ للوزارة، الدور الريادي للملحقين الاجتماعيين في الاحاطة بأبناء تونس بالخارج ومساعدتهم على تجاوز الاشكاليات التي تعترضهم ببلدان المهجر.

وحضر جلسة العمل بالخصوص المدير العام لديوان التونسيين بالخارج والقنصل العام للجمهورية التونسية بباريس ومدير المركز الثقافي والاجتماعي بباريس (دار التونسي).

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