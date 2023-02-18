جلسة عمل حول تطوير البحوث العلمية في المجال البيئي

انعقدت أمس الجمعة بمقر وزارة البيئة جلسة عمل تحت إشراف وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالبيئة وتطوير مجالات البحوث العلمية في هذا المجال.



كما تطرقت الجلسة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات تحت اشراف الوزارتين، ومناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة حالياً، والبحث عن الحلول الفعالة التي يمكن تطبيقها للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.

وقد تم التركيز أيضاً على ضرورة التوعية بأهمية حماية البيئة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .



واكدت وزيرة البيئة الدور الهام الذي يضطلع به البحث العلمي في مجال المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث والتغيرات المناخية.، موصية بضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوكيات المستدامة.

وشددت على أن البحث العلمي في هذه المجالات مسؤولية مشتركة من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

من جهته اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة توفير الدعم اللازم لدعم الباحثين بالتنسيق مع مختلف مصالح وزارة البيئة من اجل تطوير تقنيات جديدة وابتكارات تساعد على تحسين جودة البيئة وتخفيض مستويات التلوث ومواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.

ودعا الوزيران إلى ضرورة الاخذ بأحدث البحوث والتطورات العلمية في مجال البيئة، والسعي إلى تطبيق هذه الأبحاث والتطورات في الممارسة العملية، فضلا عن العمل على تطوير التعاون بين الوزارتين في هذا المجال.









