البطولة العربية للرقبي بـ 7 لاعبين و 7 لاعبات: - العلامة الكاملة للمنتخب التونسي

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 15:16 قراءة: 0 د, 38 ث
      
حقق المنتخب الوطني التونسي للرجال العلامة الكاملة، في اليوم الأول للبطولة العربية في نسختها الثامنة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 29 - 0، قبل ان يحقق انتصارا صعبا في مباراته الثانية على الامارات بنتيجة 12 - 10، وينهي برنامج مبارياته في اليوم الأول بانتصار ثالث على سوريا بنتيجة 26 - 0.
وتتالف المجموعة الثانية من منتخبات ليبيا والاردن ومصر والسعودية.

كما نسج المنتخب الوطني التونسي للسيدات على نفس المنوال، ضمن منافسات اليوم الأول للنسخة الثالثة من البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب ليبيا 45 - 0 و على منتخب الأردن 31 - 0 قبل ان تختتم العناصر الوطنية مبارياتها في اليوم الأول بالفوز على منتخب الامارات 19 - 0.
وتختتم غدا الأحد منافسات البطولة، حيث سيتم التعرّف عن صاحب اللقب في الذكور والسيدات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261906



En continu...

Toutes les news...
 | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
15°
 Babnet17° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-821°-920°-1022°-1021°-11
  • Avoirs en devises
    22135,4

  • (17 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =3,10743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fév)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   