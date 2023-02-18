البطولة العربية للرقبي بـ 7 لاعبين و 7 لاعبات: - العلامة الكاملة للمنتخب التونسي

حقق المنتخب الوطني التونسي للرجال العلامة الكاملة، في اليوم الأول للبطولة العربية في نسختها الثامنة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 29 - 0، قبل ان يحقق انتصارا صعبا في مباراته الثانية على الامارات بنتيجة 12 - 10، وينهي برنامج مبارياته في اليوم الأول بانتصار ثالث على سوريا بنتيجة 26 - 0.

وتتالف المجموعة الثانية من منتخبات ليبيا والاردن ومصر والسعودية.



كما نسج المنتخب الوطني التونسي للسيدات على نفس المنوال، ضمن منافسات اليوم الأول للنسخة الثالثة من البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب ليبيا 45 - 0 و على منتخب الأردن 31 - 0 قبل ان تختتم العناصر الوطنية مبارياتها في اليوم الأول بالفوز على منتخب الامارات 19 - 0.

وتختتم غدا الأحد منافسات البطولة، حيث سيتم التعرّف عن صاحب اللقب في الذكور والسيدات.



