كاس رابطة ابطال افريقيا : الهلال السوداني يفوز على الاهلي المصري 1-صفر

كاس رابطة ابطال افريقيا : الهلال السوداني يفوز على الاهلي المصري 1-صفر

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 15:31 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تغلب الهلال السوداني اليوم السبت على الاهلي المصري بنتيجة 1-صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب الهلال بام درمان دون حضور الجمهور في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للهلال السوداني بفضل اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبو في دق53.
ويحتل ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي صدارة المجموعة ب6 نقاط يليه الهلال السوداني ب3 نقاط ثم الاهلي المصري بصفر من النقاط (اجرى مباراة واحدة فقط),بمعية كوتون سبور الكاميروني.

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