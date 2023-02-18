تحويل جُزئي في مسار حركة المرور بالطريق السّريعة الجنوبيّة نهاية هذا الأسبوع

علنت وزارة الداخلية، أنه سيقع تحويل جُزئي في مسار حركة المرور، بالطريق السّريعة الجنوبيّة في اتجاه العاصمة، أسفل قنطرة بئر القصعة (ولاية بن عروس)، وذلك بداية من اليوم السبت على الساعة السابعة مساء، وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا من يوم غد الأحد.



ودعت إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق ، في بلاغ أصدرته اليوم السبت وزارة الداخلية، إلى ضرورة توخي الحذر وتعديل السّرعة حسب العلامات المروريّة المُركّزة على مُستوى الأشغال.



