دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، القائمين على إدارة محاضن ورياض الأطفال وسائر مؤسسات الطفولة المبكّرة إلى ضرورة الامتناع عن نشر صور منظوريها من الأطفال والالتزام بالضوابط القانونيّة والمعايير البيداغوجية المحدّدة في الغرض، وأذنت بالانطلاق الفوريّ في حملة تفقديّة وتحسيسيّة واسعة تشمل المؤسسات المذكورة والمحاضن المدرسيّة على المستوى الوطني.



وتأتي هذه الحملة، حسب بلاغ صادر اليوم السبت، عن الوزارة، إثر تواتر تعمّد بعض مؤسسات الطفولة المبكّرة إصدار منشورات ترويجية وتسويقيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن صورا لأطفال مكشوفي الوجه وبصيغ تمثّل انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى ولحرمة خصوصيّته ومعطياته الشخصيّة، حتى بلغ الأمر عند البعض تعمّد نشر صور الأطفال بها مكشوفي الوجه ودعوة روّاد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التصويت لاختيار أفضلهم كتابة لأسمائهم مثلا.



وأهابت الوزارة بالأولياء والمواطنين ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات الاعلام بالمساهمة كلاّ من موقعه في الاشعار الفوريّ حول مثل هذه الخروقات والتنبيه والتوعية حول تداعياتها السلبيّة على الطفولة المبكّرة.



وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من هذه الممارسات "اللامسؤولة"، وعن رفضها القاطع لهذه " المخالفات الخطيرة" ذات التأثير السلبيّ البالغ على قواعد التنشئة السليمة والآمنة والمتوازنة للطفل والتي تتعارض مع مقتضيات حماية حقوق الطفل، مؤكدة أنها ستتّخذ ما يلزم من تدابير عاجلة لمتابعة مرتكبي هذه التجاوزات طبقا للتراتيب والإجراءات القانونيّة الجاري بها العمل.



