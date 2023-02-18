وزير الخارجية يلتقي باديس ابابا بالامينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ،بمناسبة تواجده بأديس أبابا للمشاركة في الدورة 42 للمجلس التنفيذي والدورة 36 لقمة الإتحاد الإفريقي مع لويز موشيكيوابو ، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.



وعبرت الأمينة العامّة وفق بلاغ اليوم السبت لوزارة الخارجية عن "عميق امتنانها لتونس لما بذلته من جهود مكنت من انجاح قمة جربة للفرنكوفونية (نوفمبر 2022) على الصعيدين المضموني والتنظيمي" .



من جهته أكّد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها تونس لمتابعة تنفيذ بيان جربة لقمة الفرنكوفونية ومخرجات هذا الاجتماع، خاصة في هذا الظرف العالمي متعدد التحديات.



واتفق الطرفان على مزيد التشاور حول وضع خارطة طريق لتنفيذ بيان قمة جربة للفرنكوفونية، وذلك في أفق المواعيد القادمة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.





