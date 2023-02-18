تونس عضو مؤسس للإتحاد العربي لرياضة صيد الأسماك

احتضنت مدينة الغردقة المصرية الإجتماع التأسيسي للاتحاد العربي لرياضة صيد الأسماك على هامش استضافتها البطولة الدولية الرياضية لصيد الأسماك والتي شارك فيها المنتخب التونسي.



وضم الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي المهندس محمد مأمون قداح رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك والدكتور فتحي بيار رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي وثامر صفوان حابس المدير التنفيذي للإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص واللواء فؤاد عبد المنعم سكر (مصر) والأستاذ مسعد أبو الرجال (مصر) والقبطان أحمد فريد شاكر (السعودية) والأستاذ أحمد محمد أبو العنين (مصر) حيث تم التاكيد على ضرورة تأسيس هيكل رياضي يرعى ويطور أنشطة رياضة صيد الأسماك بالوطن العربي بمختلف فروعها وإختصاصاتها .



وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مؤقتة مهمتها الإعداد لجمعية عمومية إنتخابية في أجل لا يتجاوز الستة أشهر الى جانب صياغة النظام الأساسي للإتحاد ووضع القواعد واللوائح المنظمة التي تنظم العمل بالإتحاد والبرامج المقترحة والمنافسات المتبادلة مع دعوة بقية الدول العربية للإنضمام لهذا الإتحاد العربي علما وان تونس ممثلة في هذه اللجنة بكل من فتحي جبالية ووسيم القلسي ومحمد صالح حداد وعمر عبد الهادي.

هذا وتم توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين الجامعة التونسية والإتحاد المصري مفادها التنسيق والتشاور لتوحيد المواقف في المحافل الدولية وتنظيم برامج مشتركة للتدريب على مهارات الصيد الرياضي للسمك وتكوين الحكام وتبادل الخبرات.



