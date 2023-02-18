جمعية "فرح" لادماج أطفال التوحد تطلق حملة لفائدة 13 طفلا من أطفال التوحد لادماجهم في الحياة المدرسية

أطلقت جمعية "فرح" لادماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة حملة تحت شعار "نحب نقرأ كيفك" تتواصل من 15 فيفري الجاري الى 20 مارس القادم لفائدة 13 طفلا يعانون من طيف التوحد من أجل ادماجهم في الحياة المدرسية، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية، ناجي ساسي.



وأضاف ناجي ساسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن هذه الحملة الموجهة للعموم تستهدف بالخصوص الأطفال الذين لم يعودوا الى اليوم الى مقاعد الدراسة بسبب ضيق الحال وارتفاع التكاليف المالية.



ولفت رئيس الجمعية في هذا الصدد الى أن المعدل الشهري للمصاريف اللازمة لطفل التوحد تتراوح بين 1500 و 2000 دينار تتوزع بين تكلفة المرافقين والعلاج السلوكي لدى المختصين مشددا على أن جل العائلات التي ينحدر منها أطفال التوحد هي غير قادرة على تلبية مصاريف التمدرس لأبنائها حسب تقديره



وبيّن أن اللجنة المتكونة من ممثلين عن وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية قد وافقوا على ادماج الأطفال في انتظار توفير مرافقين مدرسيين والذين يعجز الأولياء عن توفيرهم لافتا الى أن عدد الأطفال كان قبل اطلاق الحملة نحو 20 طفلا ليتراجع الى 13 بفضل مساعدة أهل البر والإحسان.



ودعا رئيس جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة الى التفاعل الايجابي مع هذه الحملة لتحقق البادرة هدفها في ادماج هؤلاء الأطفال في المسار التربوي مع باقي الأطفال عبر الحساب البنكي ببنك الإسكان على الرقم 14061061101700078586









