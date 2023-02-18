كاس الكونفدرالية الافريقية... الاتحاد المنستيري في رحلة العودة بنقاط من مالي امام ريال باماكو

وبعد بداية موفقة اقترنت بانتصار ثمين على يانغ افريكانز التنزاني بثنائية نظيفة يوم الاحد الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس، يتطلع ممثل كرة القدم التونسية الذي يبلغ لاول مرة في تاريخه دور المجموعات لاحدى المسابقات الافريقية الى تاكيد هذه الانطلاقة الواعدة وتعزيز حظوظه في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي الذي سيكون من نصيب صاحبي المركزين الاول والثاني من كل مجموعة.ولن تكون مهمة كتيبة المدرب الصربي دراكو نوفيتش سهلة باعتبار ان الفريق المالي سيرمي بكل ثقله في هذه المواجهة لتدارك عثرة الجولة الافتتاحية عندما انهزم في لوبومباشي امام مازيمبي الكونغولي 1-3 وهو ما يفرض على زملاء الحارس الدولي بشير بن سعيد احكام التعامل مع الاجواء التي ستحيط بالمباراة وابداء اكثر ما يمكن من الانضباط والنضج التكتيكي لاحتواء حماس المنافس بدفع من جماهيره خصوصا خلال الدقائق الاولى.وباستثناء المهاجم ادريس المحيرصي الذي تخلف في اخر لحظة عن الرحلة، فان بقية اللاعبين سيكونون في الموعد وهو ما سيتيح للاطار الفني مزيدا من الخيارات والحلول في مختلف المراكز ويساعد الفريق على اللعب بنفس ثوابته الدفاعية والهجومية. وسيكون فريق عاصمة الرباط مدعوا لوضع حد لصيامه الهجومي خارج القواعد في المنافسات الافريقية بعدما عجز خلال مبارياته القارية الثلاث السابقة عن التسجيل امام ارمي باتريوتيك الرواندي في كيغالي (0-1) والاهلي المصري في القاهرة (0-3) في الدورين التمهيديين لرابطة الابطال ثم امام نهضة بركان المغربي (صفر-صفر) في الدور ثمن النهائي مكرر لكاس الكونفدرالية.وفي المقابل، سيعول الفريق مجددا على صلابة خط دفاعه، الاقوى في ختام المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى حيث لم تهتز شباكه سوى في 5 مناسبات، لايقاف هجوم نادي ريال باماكو الذي عادة ما يكون خطيرا على ارضه ما جعله يتخطى فرقا محترمة خلال مشواره في هذه النسخة من كاس الكونفدرالية بفوزه امام جماهيره بثلاثية على كل من قلوب الصنوبر الغاني ورويال ليوباردس الايسواتيني في الدورين الماضيين.يذكر ان المباراة الثانية لهذه المجموعة ستجمع في دار السلام يوم الاحد ايضا في نفس التوقيت يانغ افريكانز التنزاني بمازيمبي الكونغولي.