تمديد نشر الوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي في مالي في إطار دعم بعثة الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية

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Publié le Samedi 18 Février 2023 - 08:25 قراءة: 0 د, 40 ث
      
يمدد نشر الوحدة العسكرية التونسية للّنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتّحدة في إطار دعم بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لمدة سنة إضافية ابتداء من 4 جانفي 2023.

وصدر التمديد على شكل أمر عدد 128 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 بالرائد الرسمي عدد 17 علما وأن تنظيم نشر هذه الوحدة تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جانفي 2019 .

وينص الأمر عدد 18 لسنة 2019 على نشر وحدة جوية غير مسلحة قوامها 75 عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي تحت راية الأمم المتحدة وذلك لتحقيق الاستقرار في مالي.

وتمارس الوحدة الجوية المشار إليها خدمات النقل الجوي للأفراد والمعدات في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.


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