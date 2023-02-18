كشفت وزارة التجهيز عن ازالة 247 مخفض سرعة عشوائي وغير مطابق للمواصفات وانها تعمل على رصد كل الاخلالات وتفكيك المخفضات التي تستوجب ذلك وتعويضها بأخرى تحترم المواصفات الفنية المطلوبة.



وقدمت هذه البيانات، الجمعة خلال اشغال الندوة الدورية الأولى للمديرين الجهويين التي ترأستها وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني وبحثت عديد النقاط من بينها مشاريع صيانة الطرقات ورقمنة حدود الملك العمومي البحري.



وتنفذ الإدارة العامة للجسور والطرقات حاليا 142 مشروعا بكلفة جملية تناهز3561 مليون الى جانب حزمة مشاريع جديدة ستنطلق سنة 2023 بكلفة جملية تقدر بحوالي 1746 مليون دينار.



وطرح المشاركون مسألة إعادة إرساء لجنة الاستقصاء والمصالحة والتي من شأنها أن توفر إطار قانونيا للتفاوض مع مالكي العقارات المشمولة بالمشاريع العمومية وكذلك تعويض المتضررين غير المشمولين بالحوزة العقارية للانتزاع باعتبار تأثر عقاراتهم بانجاز المشروع.









