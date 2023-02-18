بن عروس: نحو القيام بمعاينات ميدانية لضمان انتظامية التزود بالمواد الأساسية والتصدي لارتفاع الأسعار

في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وكل أشكال المضاربة والترفيع في الأسعار ولضمان انتظامية تزويد الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية، سيتم في ولاية بن عروس تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع و القيام بمعاينات ميدانية دورية لمختلف فضاءات البيع بالتفصيل للوقوف على انتظامية التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية وسائر المواد.



ووفق لبلاغ صادر عن ولاية بن عروس مساء اليوم الجمعة، دعا والي بن عروس عز الدين شلبي ممثلي السلطة المحلية ( معتمدين ورؤساء بلديات) إلى القيام بمعاينات ميدانية يومية بالتعاون مع الهياكل المعنية لكل فضاءات البيع للوقوف على مدى توفر المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها وتقديم تقارير في الغرض حول انتظامية التزويد وتوفر المواد الأساسية.



ويأتي هذا الإجراء وفق نص البلاغ، في إطار الحرص على تمكين المواطنين من اقتناء كل حاجياتهم من المواد الأساسية والخضر والغلال وكل المواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق الأسبوعية والبلدية وبكل فضاءات البيع التجارية

كما يندرج هذا الإجراء في إطار التصدي لارتفاع الأسعار ومخالفة تراتيب البيع والتوزيع لهذه المواد





