أصبح 44 بالمائة من أسطول المعدات والسيارات الادارية لوزارة التجهيز والادارات الجهوية التابعة لها و البالغ 1531 وحدة تقريبا خارج الخدمة وفق معطيات قدمت الجمعة خلال الندوة الدورية للمديريين الجهويين.



وعرضت هذه المعطيات خلال مداخلة قدمها مدير إدارة المعدات بالإدارة العامة للجسور والطرق بوزارة التجهيز فتحي العياري، بالاعتماد على نتائج لجنة وطنية للجرد المادي للعربات والمعدات على مستوى وزراة التجهيز واداراتها.



وكشف العياري عن جرد 504 وحدة من المعدات محالة على عدم الاستعمال و174 وحدة مقترح إحالتها على عدم الاستعمال مما يعني ان العدد الجملي في حدود 678 وحدة ويشكل بالتالي زهاء 44 بالمائة من الاسطول البالغ 1531 وحدة.



وأضاف العياري أن مصالح الوزارة شرعت في القيام بتسوية وضعية السواق للحصول على الصنف المطلوب منذ سنة 2014 وهي الآن بصدد استكمال بقية الدورات التكوينية لتكوين بقية السواق ليتم بذلك تسوية وضعية كافة سواق الآلات الثقيلة بالوزارة.



وقامت الوزارة في إطار المحافظة على المعدات وحسن استعمالها واستغلالها بتنظيم أيام تكوينية شملت 4 دورات لفائدة ميكانيكي وسواق الآلات الماسحة وعددها 55 آلة بكافة الادارات الجهوية الى جانب تنظيم دورات تكوينية متخصصة.



