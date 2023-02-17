سيدي بوزيد : رئيس بلدية سيدي بوزيد يدعو إلى مجلس جهوي خاص بقطاع الشباب والرياضة بالجهة

دعا رئيس بلدية سيدي بوزيد منصور عبدولي في تصريح لمكتب "وات" بالجهة الى ضرورة عقد مجلس جهوي خاص بقطاع الشباب والرياضة بالجهة قصد حل العديد من الإشكاليات العالقة وعلى رأسها تعطل انجاز أو استغلال عدد من المشاريع.



وأكد أهمية ايلاء عناية خاصة لملعب 17 ديسمبر الذي أصبح في حالة غير مقبولة بالرغم من قيام البلدية بدورها في الاهتمام بالعشب وصيانة مختلف مكوناته وأيضا الملعب الفرعي الذي تجاوزت قيمته نصف مليون دينار ولم ينجح العشب الذي تم زرعه بسبب إشكالية في الأرضية.

وتطرق الى تعطل إعادة تهيئة ملعب العاب القوى منذ سنوات بالرغم من انه يعد من ضمن أحسن الملاعب التي تم انجازها في تونس وكذلك المسبح نصف اولمبي الذي قبلته البلدية لكن وقعت بعض الهنات الفنية التي تسببت في اغلاقة رغم وجود أكثر من 400 منخرط به.

كما أشار إلى تخريب مركز الطب الرياضي بالجهة الذي بلغت أشغاله أكثر من 90 بالمائة لكنه تعرض الى التخريب والتلف وأصبح مأوى للمنحرفين.

وبين العبدولي ان بلدية سيدي بوزيد قامت بدورها لكن يبقى دور سلطة الإشراف ضروري لحلحلة بعض الإشكاليات في أسرع وقت وهو ما يمكن ان يتحقق بعقد مجلس جهوي في قطاع الشباب والرياضة في أسرع وقت ممكن.



