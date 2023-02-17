وزير الشؤون الاجتماعية يفتتح بباريس الدورة الأولى لصالون الاستثمار العقاري والتمويل البنكي

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، بعد ظهر اليوم الجمعة بباريس (فرنسا)، الدورة الأولى لصالون الاستثمار العقاري والتمويل البنكي الذي ينتظم بفضاء دار تونس بباريس على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون والشراكة مع ديوان التونسيين بالخارج وإذاعة تونس الدولية بباريس (RTU).



وتولى الوزير بالمناسبة رفقة الوفد المرافق له زيارة أجنحة الصالون الذي يضمّ عددا من العارضين عن البنوك التونسية والشركات العقارية وشركات التأمين ووكالات الأسفار وديوان التونسيين بالخارج، مؤكدا أن هذا الصالون يمثل نقطة تواصل بين أبناء الجالية بالخارج وتونس، وفق بلاغ للوزارة.



والتقى مالك الزاهي في إطار هذه الزيارة بعدد من أبناء الجالية التونسية ومن الكفاءات التونسية المقيمة بباريس، حيث أصغى إلى مشاغلهم ومقترحاتهم لمزيد تطوير الإجراءات التي اتخذتها تونس لفائدة ابنائها بالخارج، مثمّنا المجهودات التي يبذلونها لفائدة تونس وخاصة من خلال المد التضامني الذي تؤمنه الجمعيات التونسية بفرنسا.



وحضر موكب افتتاح الصالون، بالخصوص المدير العام لديوان التونسيين بالخارج والقنصل العام للجمهورية التونسية بباريس وقنصل الجمهورية التونسية ببنتان ومدير المركز الثقافي والاجتماعي بباريس (دار التونسي) ومدير دار تونس وصاحب إذاعة تونس الدولية بباريس.







