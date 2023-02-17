الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوربية تزور تونس لمساندة اتحاد الشغل في تحركاته للدفاع عن الحريات النقابية

وقد كان للمسؤولة النقابية لقاء بالأمين العام، نور الدين الطبوبي، عبرت خلاله عن دعم كنفدرالية النقابات الاوروبية للمنظمة الشغيلة في دفاعها عن الحريات النقابية والعمل النقابي المستقل ومساندتها للحوار الاجتماعي والدفاع عن الحريات العامة والفردية.وستتحول لانش، غدا السبت، إلى صفاقس للمشاركة في التحركات العمالية التي ينظمها الاتحاد بالجهة ولا سيما التجمع العمالي، الذي ستلقي خلاله كلمة فضلا عن مشاركتها في المسيرة الشعبية التي ستنتظم بالمناسبة.