كاس تونس لكرة القدم - تعيينات حكام مقابلات الدور ثمن النهائي

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 18:22 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم "نسخة الهادي شاكر" التي ستقام يومي الاحد 19 والاربعاء 22 فيفري الجاري على الساعة 13 و30 دق :
الاحد 19 فيفري 2023
في قربة
الملعب التونسي - النجم الساحلي جلال السحباني
في المتلوي
نجم المتلوي - هلال الشابة امير العيادي
في القصرين
مستقبل القصرين - الاولمبي الباجي وليد المنصري

في 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - قوافل قفصة هيثم القصعي
في الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران - النادي الصفاقسي اشرف الحركاتي
في منزل بورقيبة
الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة اسامة شريط
في حمادي العقربي برادس
النادي الأفريقي - هلال مساكن ايمن النصري

الاربعاء 22 فيفري 2023
في حمادي العقربي برادس رادس
الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان يتم تعيينه لاحقا

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261856



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 17 فيفري 2023 | 26 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:03 15:36 12:40 07:06 05:39
Babnet
13°
 Babnet17° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-818°-821°-920°-1021°-10
  • Avoirs en devises
    22135,4

  • (17 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =3,10743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fév)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   