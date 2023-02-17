كاس تونس لكرة القدم - تعيينات حكام مقابلات الدور ثمن النهائي

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم "نسخة الهادي شاكر" التي ستقام يومي الاحد 19 والاربعاء 22 فيفري الجاري على الساعة 13 و30 دق :

الاحد 19 فيفري 2023

في قربة

الملعب التونسي - النجم الساحلي جلال السحباني

في المتلوي

نجم المتلوي - هلال الشابة امير العيادي

في القصرين

مستقبل القصرين - الاولمبي الباجي وليد المنصري



في 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - قوافل قفصة هيثم القصعي

في الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران - النادي الصفاقسي اشرف الحركاتي

في منزل بورقيبة

الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة اسامة شريط

في حمادي العقربي برادس

النادي الأفريقي - هلال مساكن ايمن النصري



الاربعاء 22 فيفري 2023

في حمادي العقربي برادس رادس

الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان يتم تعيينه لاحقا



