وزارة الأسرة تتعهد بستّة وعشرين طفلا من بلد إفريقي تعرضوا لوضعيّة تهديد بفضاء عشوائي

أكدّت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التعهّد بستّة وعشرين طفلا من بلد افريقي وبأعمار مختلفة تعرضوا لوضعيّة تهديد بفضاء عشوائي بولاية أريانة.



وأقادت الوزارة، في بلاغ لها، أنه فور إشعارها أمس الخميس بوضعيّة تهديد لمجموعة أطفال من جنسيّة إفريقية بفضاء عشوائي بأريانة، أذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، بالتدخّل العاجل طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.



وقد تولّى فريق متكوّن من المندوبة الجهويّة لحماية الطفولة والمندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بأريانة والإطارات الأمنيّة بالجهة بزيارة هذا الفضاء العشوائيّ الذي تبيّن أنّه يأوي 26 طفلا من جنسيّة بلد إفريقي واحد تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 11 سنة موزعين على شقتين بالطابق الأول، حيث تضمّ الشقة الأولى 16 طفلا ممن سنهم بين 6 أشهر و3 سنوات، وتضمّ الشقة الثانية 10 أطفال سنّهم بين 6 سنوات و11 سنة.



كما تحقّق فريق العمل، حسب البلاغ، من وجود باعث هذا الفضاء الذي يقوم بعملية التدريس رفقة زوجته وهما أبوان لثلاثة أطفال، وإمرأة تعنى بشؤون الأطفال الرضع وأطفال الثلاث سنوات، وتمّت معاينة الفضاء الذي لا يستجيب لحاجيات الأطفال ويفتقر لمقومات الاستقبال والنظافة.



وعلى إثر إذن النيابة العمومية بإحالة الوضعية على أنظار الجهات الأمنيّة المختصّة للتعهد بالوضعيّة تم إيقاف باعث الفضاء وزوجته والمرأة التي تقوم بشؤون الرضع، كما تمّ التنسيق مع رئيس مصلحة وقاية الأحداث وقاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأريانة وتمّ تسليم الأطفال لأوليائهم واصطحابهم باستثناء طفل واحد لم يحضر والده لاصطحابه.



وأضافت الوزارة إنّه تمّ اتخاذ 4 تدابير عاجلة على معنى أحكام مجلة حماية الطفل، بخصوص 4 أطفال دون سند عائلي 3 منهم أبناء باعث الفضاء ورابعهم الطفل الذي لم تصطحبه عائلته، وتقضي هذه التدابير بإيداع طفلين شقيقين سنهم بين 7 و10 سنوات بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس وطفلين سنهم تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة في انتظار ما سيتمّ اتخاذه من إجراءات لاحقة في خصوصهم من قبل قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأريانة.







