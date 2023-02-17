يشارك المنتخب التونسي للرقبي بسبعة لاعبين (ذكور واناث) في منافسات البطولة العربية التي ستقام يومي 18 و19 فيفري الجاري بالامارات.



وسيخوض منتخب الذكور المسابقة في نسختها الثامنة خلال الدور الاول ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا منتخبات سوريا والامارات وفلسطين في حين تتالف المجموعة الثانية من منتخبات ليبيا والاردن ومصر والسعودية. وستخوض العناصر الوطنية خلال اليوم الاول للبطولة غدا السبت ثلاث مباريات على التوالي امام فلسطين وسوريا والامارات قبل الانتقال اثر ذلك الى المرحلة الموالية المقررة يوم الاحد على ضوء الترتيب التي ستتحصل عليه في المجموعة الاولى وذلك للمنافسة على اللقب او اللعب على المراكز الترتيبية.

اما منتخب السيدات، فسيواجه في الدور الاول لهذه البطولة في نسختها الثالثة منتخبات ليبيا والاردن والامارات غدا السبت ومصر وسوريا يوم الاحد. وفي اعقاب المرحلة الاولى، تجرى المقابلات الترتيبية من اجل المركز الخامس (بين صاحبي المركزين الخامس والسادس) ثم من اجل المركز الثالث (بين صاحبي المركزين الثالث والرابع) على ان يواجه في الختام متصدر المرحلة الاولى المنتخب الوصيف لتحديد البطل.



