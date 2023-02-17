"الفيفا" يتبرع بمليون دولار لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان نشره اليوم الجمعة عبر موقعه الإلكتروني على الانترنت عن تبرعه بمليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وجاء في البيان أن "الفيفا تعتزم تقديم مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات إنسانية طارئة في أعقاب الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا والذي خلف عددا هائلا من الضحايا وترك الكثيرين دون مأوى في درجات الحرارة المنخفضة".

وتابع الاتحاد الدولي "بعد التشاور مع الاتحادين التركي والسوري لكرة القدم جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية سيتم استخدام المساعدة لشراء وتوزيع المواد الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية المؤقتة والطارئة".

وختم "سيتواصل التعاون مع الاتحادين لمراقبة الوضع واتخاذ قرارات بشأن أي إجراءات إضافية".







